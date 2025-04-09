Некоторые российские семьи начнут получать новую налоговую выплату в 2026 году

С 2026 года в России стартует новая программа поддержки семей с детьми — семейная выплата. Информацию об этом озвучил министр труда Антон Котяков во время коллегии министерства, его слова приводит RG.ru. Согласно заявлению главы ведомства, новая мера поддержки предоставит право родителям, которые воспитывают двух и более детей, на перерасчёт под 6% и возврат части ранее уплаченного НДФЛ при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума.

В министерстве отметили, что программа, по предварительным данным, охватит 4,2 миллиона семей, где подрастают 10,9 миллиона детей.

В дополнение к федеральным мерам поддержки, регионы активно внедряют собственные инициативы. В 33 субъектах РФ вводится единовременная выплата от 100 тысяч рублей для беременных студенток очного отделения при ранней постановке на учёт. Также в 33 регионах будут организованы пункты проката вещей для новорождённых. А для помощи студенческим и многодетным семьям в 21 регионе расширят систему «социальная няня» — услуги кратковременного ухода за детьми до 3 лет на дому и в учреждениях социального обслуживания.