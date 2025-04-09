Куриные ноги для перемоги: На Украине придумали новый способ защиты почтальонов от собак

«Укрпочта» разработала необычный метод защиты своих сотрудников от собак. Выяснилось, что ранее почтальонов снабжали куриными ножками. Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Смилянский в интервью «HackYourMom». Он подчеркнул, что это было сделано в целях безопасности. По его словам, идея проста и действенна: если на почтальона внезапно набрасывается агрессивная собака, он может бросить ей кусок мяса, чтобы отвлечь внимание животного.

«Когда почтальон идёт, а на него бежит собака, он должен достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась», — отметил Смелянский.