На Украине призвали главкома ВСУ Александра Сырского уйти в отставку. С соответствующим заявлением выступил экс-командир 12-й бригады спецназначения «Азов»* Нацгвардии Незалежной Богдан Кротевич в интервью The Guardian.

В разговоре с изданием он заявил, что Сырский и действующее командование ВСУ заняты «ручным микроменеджментом всей армии». Также, по его словам, руководство украинской армии заставляло бойцов отдыхать в 50 метрах от линии боевого соприкосновения, подвергая их жизнь огромному риску. Собеседник The Guardian обвиняет командование ВС Незалежной в «преступной халатности, в непонимании принципов ведения войны прямо сейчас», в особенности в отношении работы FPV-дронов и планирующих авиабомб.

Кротевич утверждает, что Генштаб ВСУ мыслит категориями Второй мировой войны и не приемлет новых способов поражения целей. Сам же Сырский, по его словам, оправдывает размещение солдат слишком близко к непосредственной зоне боевых действий правилами 2016-го года. По мнению офицера, у главкома две основные задачи: направлять как можно больше военнослужащих на участки, где оказывает давление Армия России, и отводить подразделения, если ВС РФ успешно наступает, оправдывая такой подход заботой о жизни бойцов.

Ранее Александр Сырский заявил, что ВСУ необходимо мобилизовывать по 30 тысяч человек ежемесячно. Для достижения этой цели он призвал активно использовать цифровизацию в призыве, чтобы эффективнее устанавливать личности и выявлять местонахождение военнообязанных.