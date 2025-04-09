Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры
Россия приняла решение выслать двух румынских дипломатов в ответ на объявление персонами нон грата российских представителей в Бухаресте. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел России в контексте вызова временного поверенного в делах Румынии в Москву.
«9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», — указали в дипведомстве.
В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что данная мера является реакцией на решение румынской стороны, которая без каких-либо обоснований объявила «persona non grata» военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.
Ранее Министерство иностранных дел России вызвало на ковёр французского посла в связи с задержанием сотрудницы дипведомства во Франции. Её поймали в аэропорту, изъяли телефон и компьютер. Сотрудница министерства провела целые сутки в пограничной зоне аэропорта. В Министерстве иностранных дел отметили, что этот инцидент не останется без реакции.
Life.ru