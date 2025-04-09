Россия высылает двух румынских дипломатов в качестве ответной меры

Россия приняла решение выслать двух румынских дипломатов в ответ на объявление персонами нон грата российских представителей в Бухаресте. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел России в контексте вызова временного поверенного в делах Румынии в Москву.

«9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении «persona non grata» атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», — указали в дипведомстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что данная мера является реакцией на решение румынской стороны, которая без каких-либо обоснований объявила «persona non grata» военного атташе при посольстве России в Бухаресте и его помощника.