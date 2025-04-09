Стало известно, кто может занять место депутата-прогульщика Напсо в Госдуме

Дмитрий Новиков в партии с 2011 года. Начиная с 2015 года, он занимал различные должности в центральном аппарате, курируя региональные отделения по всей России. За плечами политика — участие в организации четырёх крупных федеральных избирательных кампаний, включая выборы в Госдуму и президентские выборы. С 2021 года Новиков совмещает партийную работу с членством в Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса.