Стало известно, кто может занять место депутата-прогульщика Напсо в Госдуме
В ЛДПР предложили передать депутатский мандат Юрия Напсо Дмитрию Новикову
Юрий Напсо. Фото © Instagram (деятельность организаций признана экстремистской и запрещена на территории)/ yuriy_napso
Высший совет ЛДПР предложит ЦИК России передать мандат Юрия Напсо, которого досрочно сняли с должности депутата Госдумы за прогулы, члену Высшего Совета партии Дмитрию Новикову. Об этом Life.ru сообщил источник.
Дмитрий Новиков в партии с 2011 года. Начиная с 2015 года, он занимал различные должности в центральном аппарате, курируя региональные отделения по всей России. За плечами политика — участие в организации четырёх крупных федеральных избирательных кампаний, включая выборы в Госдуму и президентские выборы. С 2021 года Новиков совмещает партийную работу с членством в Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса.
Напомним, неделей ранее Госдума приняла решение досрочно прекратить депутатские полномочия представителя ЛДПР Юрия Напсо. Парламентарий грубо нарушал рабочий регламент, не исполняя свои обязанности и пропуская заседания ГД на протяжении более 30 дней (общее количество прогулов без уважительной причины превысило 200 дней).