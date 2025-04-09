Работник фотоателье выставил на продажу базу с личными данными и фото российских военных
В Твери задержан экс-сотрудник фотоателье за попытку продать данные о военных РФ
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В Твери полиция задержала бывшего сотрудника фотоателье, который совершил попытку продать через соцсети базу данных военнослужащих ВС РФ, что могло навредить им в условиях проводимой спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
«Тверскими сотрудниками подразделения военной контрразведки ФСБ России своевременно пресечена попытка распространения персональных данных военнослужащих МО РФ. Обнародование данных сведений могло привести к возникновению угроз их жизни и здоровью в условиях проведения СВО», — сказано в тексте.
В январе 26-летний мужчина выставил на продажу в Сети базу данных, где в частности были фотографии солдат РФ и их персональные сведения. Уголовное дело возбуждено по ст. 272.1 УК РФ «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для её незаконных хранения и (или) распространения».
Ранее сообщалось, что в Воронеже сотрудники ФСБ задержали 33-летнего гражданина РФ по подозрению в госизмене. Он сливал СБУ данные о работе военного предприятия. В 2024 году мужчина по собственной инициативе вышел на контракт с противником и из корыстных побуждений в мессенджере WhatsApp присылал украинской стороне данные о деятельности режимного военного объекта.