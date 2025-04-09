Работник фотоателье выставил на продажу базу с личными данными и фото российских военных

В Твери полиция задержала бывшего сотрудника фотоателье, который совершил попытку продать через соцсети базу данных военнослужащих ВС РФ, что могло навредить им в условиях проводимой спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

«Тверскими сотрудниками подразделения военной контрразведки ФСБ России своевременно пресечена попытка распространения персональных данных военнослужащих МО РФ. Обнародование данных сведений могло привести к возникновению угроз их жизни и здоровью в условиях проведения СВО», — сказано в тексте.

В январе 26-летний мужчина выставил на продажу в Сети базу данных, где в частности были фотографии солдат РФ и их персональные сведения. Уголовное дело возбуждено по ст. 272.1 УК РФ «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для её незаконных хранения и (или) распространения».