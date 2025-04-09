Маски-шоу при детях и маме: Война Зеленского с Кличко вылилась в новые обыски

Обыски прошли в доме соратника мэра Киева Виталия Кличко и сопредседателя фракции партии «Удар» в Киевском городском совете Дмитрия Белоцерковца. В жильё ворвались сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины в момент, когда политик уехал на сессию Киевсовета, сообщили на официальном сайте партии.

«В дом сопредседателя фракции партии «Удар» в Киевском городском совете Дмитрия Белоцерковца, где он проживает с женой и детьми, а также в дом его матери ворвались представители ГБР в масках», — говорится в заявлении.

В «Ударе» расценили действия ГБР как давление со стороны властей Украины на оппозицию и продолжение попыток подорвать местное самоуправление, связывая это с подготовкой к выборам.