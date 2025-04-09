Маски-шоу при детях и маме: Война Зеленского с Кличко вылилась в новые обыски
ГБР Украины пришло с обыском к сопредседателю фракции партии Кличко Белоцерковцу
Дмитрий Белоцерковец. Обложка © Wikipedia
Обыски прошли в доме соратника мэра Киева Виталия Кличко и сопредседателя фракции партии «Удар» в Киевском городском совете Дмитрия Белоцерковца. В жильё ворвались сотрудники Госбюро расследований (ГБР) Украины в момент, когда политик уехал на сессию Киевсовета, сообщили на официальном сайте партии.
«В дом сопредседателя фракции партии «Удар» в Киевском городском совете Дмитрия Белоцерковца, где он проживает с женой и детьми, а также в дом его матери ворвались представители ГБР в масках», — говорится в заявлении.
В «Ударе» расценили действия ГБР как давление со стороны властей Украины на оппозицию и продолжение попыток подорвать местное самоуправление, связывая это с подготовкой к выборам.
Ранее сам Виталий Кличко неоднократно заявлял о давлении на горадминистрацию со стороны украинских властей. Он обратился к Владимиру Зеленскому с обвинениями в адрес его окружения, утверждая, что они занимаются политическими интригами, подрывающими баланс власти и местное самоуправление в столице. Например, в последние месяцы в мэрии и горсовете Киева прошло несколько обысков по делам о коррупции, в итоге ряд чиновников был арестован, а другие подали в отставку.