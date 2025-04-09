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Регион
9 апреля, 14:26

Дзюбу арестовали за вымогательство 3,4 млн рублей с сотрудников ФСИН

Суд в Уфе арестовал до 27 мая начальника УФСИН по Башкирии Владислава Дзюбу

Фото © СК России по Республике Башкортостан

Фото © СК России по Республике Башкортостан

Суд в Уфе отправил под стражу начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу по обвинению в превышении должностных полномочий за вымогательство 3,4 млн рублей с подчинённых. Он помещён под стражу до 27 мая. Об избрании ему меры пресечения сообщает СК России по Республике Башкортостан.

Видео © СК России по Республике Башкортостан

«Начальнику управления ФСИН России по Республике Башкортостан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Владислав Дзюба запугал 68 подчинённых и потребовал 3,4 миллиона рублей «для представительских нужд управления». Эти деньги были выданы сотрудникам управления ФСИН в виде премий, но насладиться ими начальник не дал. Испугавшись его гнева, подчинённые собрали миллионы и передали Дзюбе. В итоге главу УФСИН разоблачили и задержали, на него завели дело о превышении должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

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Андрей Бражников
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