Дзюбу арестовали за вымогательство 3,4 млн рублей с сотрудников ФСИН

Суд в Уфе отправил под стражу начальника управления ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу по обвинению в превышении должностных полномочий за вымогательство 3,4 млн рублей с подчинённых. Он помещён под стражу до 27 мая. Об избрании ему меры пресечения сообщает СК России по Республике Башкортостан.

По версии следствия, в ноябре 2024 года Владислав Дзюба запугал 68 подчинённых и потребовал 3,4 миллиона рублей «для представительских нужд управления». Эти деньги были выданы сотрудникам управления ФСИН в виде премий, но насладиться ими начальник не дал. Испугавшись его гнева, подчинённые собрали миллионы и передали Дзюбе. В итоге главу УФСИН разоблачили и задержали, на него завели дело о превышении должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).