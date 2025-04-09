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9 апреля, 15:13

Полпальца откусили женщине, которая пыталась разнять драку в Электростали

Полиция арестовала мужчину, который откусил женщине фалангу мизинца, когда та пыталась разнять драку в Электростали. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

«Предварительно установлено, что в одном из заведений, расположенных на улице Карла Маркса, между двумя мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку. Потерпевшая пыталась разнять дерущихся, в результате чего один из участников конфликта откусил ей фалангу мизинца на руке. Женщина обратилась за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции доставили в отделение местного жителя, родившегося в 1996 году, на которого был составлен административный протокол. По решению суда города Электросталь ему назначили арест на пять суток. В ведомстве сообщили, что после завершения лечения потерпевшая будет направлена на судебно-медицинскую экспертизу для определения степени причинённого ей вреда. В настоящее время по этому делу проводится проверка.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в районе Красноярска учитель труда в школе лишился четырех пальцев во время занятия. Он резал деревянные бруски на станке, когда произошёл несчастный случай. В результате проведенного расследования было установлено, что инцидент произошёл из-за нарушения технологического процесса. Работы проводились без надлежащей организации. В результате школа была оштрафована.

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Shutterstock / FOTODOM / Zsolt Biczo

Александра Мышляева
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