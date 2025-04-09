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9 апреля, 17:51

Учёные «воскресили» мозг умершего композитора и заставили его писать музыку

Элвин Люсье. Обложка © Wikipedia / pablosanz

Элвин Люсье. Обложка © Wikipedia / pablosanz

Американский композитор и новатор в области экспериментальной музыки Элвин Люсье скончался в 2021 году, однако группа австралийских художников и учёных решила «увековечить» его память, создав миниатюрную копию мозга композитора. Теперь этот «мини-мозг» создаёт музыкальные произведения прямо на глазах посетителей художественной галереи в Западной Австралии, сообщает The Guardian.

В 1965 году Элвин Люсье стал первым музыкантом, который использовал мозговые волны для генерации живого звука в своей работе «Музыка для соло-исполнителя». Неудивительно, что в 2020 году, когда он уже страдал от болезни Паркинсона, то согласился предоставить свою кровь для проекта под названием Revivification («Оживление»).

Сначала команда молодых художников и учёных преобразовала лейкоциты Люсье в стволовые клетки. Затем они создали из них мозговые органоиды — структуры нейронов, которые имитируют человеческий мозг. В течение 2021 года они обсуждали детали проекта «Оживление» с самим композитором.

Инсталляция представляет собой 20 латунных пластин, которые отходят от стен, напоминая спутниковые антенны. За каждой пластиной находится преобразователь (похожий на динамик) и молоток, который реагирует на сигналы «мини-мозга». Эта сложная конструкция наполняет галерею новым бестелесным звуковым сопровождением.

Интересно, что зрители становятся соавторами музыки «Элвина Люсье». Микрофоны улавливают окружающие звуки и преобразуют их в электрические сигналы, что позволяет «мини-мозгу» получать новые ощущения.

Стеклянный мозг: Учёные нашли в человеке загадочную аномалию
Стеклянный мозг: Учёные нашли в человеке загадочную аномалию

Ранее учёные выяснили, что получение новых впечатлений положительно сказывается на когнитивных функциях мозга, особенно в условиях естественного старения, социальной изоляции и снижения умственной активности. Исследования показали, что активация гиппокампа способствует стимуляции полосатого тела — зоны мозга, отвечающей за мотивацию и удовольствие. Эта взаимосвязь играет ключевую роль в поддержании нормального функционирования мозга и эмоционального благополучия людей.

Александра Мышляева
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