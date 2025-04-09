«У нас так не принято»: Испанца поразил отказ русской официантки взять чаевые

Популярный испанский блогер на личном примере осознал, насколько важно быть осведомлённым о местных обычаях. Во время своей поездки в Россию он оказался в необычной ситуации: его попытка оставить чаевые в кафе вызвала удивление у официантки.

Испанского блогера поразил отказ российской официантки брать чаевые. Видео © Telegram/ИноСМИ/Caminante Rojo

Путешествуя по Карачаево-Черкесии, в одном из российских кафе Caminante Rojo насладился обедом. Подойдя к кассе, чтобы рассчитаться, он услышал от официантки сумму в 300 рублей. Оставив щедрые чаевые в знак благодарности за вкусную еду, испанец был удивлён реакцией девушки. Она наотрез отказалась их принять.

«Нет, нет, у нас так не принято», — заявила она.

Этот случай стал для путешественника уроком: в некоторых культурах чаевые могут быть восприняты негативно, о чём он и поделился со своими подписчиками.