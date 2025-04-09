Село в Брянской области осталось без света из-за атаки дрона ВСУ
Дрон-камикадзе украинской армии атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье, расположенном в Севском районе Брянской области. В результате удара произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз.
«Дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района. В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей», — написал глава региона у себя в телеграм-канале.
Богомаз сообщил, что никто не пострадал. В настоящее время проводятся работы по восстановлению.
Ранее сообщалось, что упавший в Аксае Ростовской области украинский беспилотник оперативно обезвредили сапёры. На месте падения дрона удалось избежать разрушений. Жители, которых эвакуировали, смогут вернуться в свои квартиры после завершения работы следственных органов.
Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek