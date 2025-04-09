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Регион
9 апреля, 17:55

Село в Брянской области осталось без света из-за атаки дрона ВСУ

Дрон-камикадзе украинской армии атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье, расположенном в Севском районе Брянской области. В результате удара произошло частичное отключение электроэнергии. Об этом проинформировал губернатор Александр Богомаз.

«Дрон-камикадзе атаковал трансформаторную подстанцию в селе Подывотье Севского района. В результате террористической атаки частично нарушено электроснабжение бытовых потребителей», — написал глава региона у себя в телеграм-канале.

Богомаз сообщил, что никто не пострадал. В настоящее время проводятся работы по восстановлению.

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Ранее сообщалось, что упавший в Аксае Ростовской области украинский беспилотник оперативно обезвредили сапёры. На месте падения дрона удалось избежать разрушений. Жители, которых эвакуировали, смогут вернуться в свои квартиры после завершения работы следственных органов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Александра Мышляева
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