Хватит одного удара: «Летающий танк» ВС РФ продолжает уничтожать цели в зоне СВО

Российские боевые вертолёты последней модификации Ми-28 НМ продолжают успешно поражать противника с помощью лёгких многоцелевых управляемых ракет ЛМУР, также известных как Х-39. В телеграм-канале «Бортовой Журнал Военлета» опубликовали видео, на котором видно, как боеприпас уничтожает объект ВСУ, откуда осуществлялось управление беспилотниками. Удар пришёлся прямо по крыше многоэтажного здания.

Ми-28НМ ракетами ЛМУР Х-39 ликвидирует цели в зоне СВО. Видео © Telegram / Бортовой Журнал Военлета

Модернизированный «летающий танк» оснащён современными прицельными системами, которые могут выявлять цели в любое время суток на максимальном расстоянии. Он способен нести как управляемое, так и неуправляемое вооружение. Что касается ЛМУР, то в последних версиях его дальность была увеличена до двадцати километров.