Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 18:55

Хватит одного удара: «Летающий танк» ВС РФ продолжает уничтожать цели в зоне СВО

Ми-28НМ ракетами ЛМУР Х-39 ликвидирует цели в зоне СВО

Российские боевые вертолёты последней модификации Ми-28 НМ продолжают успешно поражать противника с помощью лёгких многоцелевых управляемых ракет ЛМУР, также известных как Х-39. В телеграм-канале «Бортовой Журнал Военлета» опубликовали видео, на котором видно, как боеприпас уничтожает объект ВСУ, откуда осуществлялось управление беспилотниками. Удар пришёлся прямо по крыше многоэтажного здания.

Ми-28НМ ракетами ЛМУР Х-39 ликвидирует цели в зоне СВО. Видео © Telegram / Бортовой Журнал Военлета

Модернизированный «летающий танк» оснащён современными прицельными системами, которые могут выявлять цели в любое время суток на максимальном расстоянии. Он способен нести как управляемое, так и неуправляемое вооружение. Что касается ЛМУР, то в последних версиях его дальность была увеличена до двадцати километров.

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Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники батальона «Ваха» из спецназа «Ахмат» совместно с частями ВС РФ уничтожили скрытую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, произведённую в США. Теперь российские военнослужащие готовятся к нейтрализации следующей украинской РЛС. Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что военные ликвидируют её так же быстро, как и предыдущую.

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 Wikipedia / Mztourist

Александра Мышляева
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