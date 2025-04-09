Любовь-морковь: Нижегородец в порыве страсти изнасиловал сожительницу корнеплодом

42-летняя жительница Нижнего Новгорода написала заявление на своего 49-летнего возлюбленного. Женщина пожаловалась, якобы партнёр изнасиловал её с помощью моркови во время любовных утех. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источники.

В начале апреля женщина пришла в отделение полиции и рассказала, что в отношении неё совершены насильственные действия с использованием корнеплода. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, осмотрели квартиру и изъяли морковь.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Правоохранители исследуют детали и обстоятельства произошедшего. Известно, что мужчина уже сидел за убийство и побои.