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9 апреля, 19:14

Любовь-морковь: Нижегородец в порыве страсти изнасиловал сожительницу корнеплодом

Судимый нижегородец изнасиловал сожительницу морковью

В Нижнем Новгороде женщину изнасиловали морковкой. Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers

В Нижнем Новгороде женщину изнасиловали морковкой. Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers

42-летняя жительница Нижнего Новгорода написала заявление на своего 49-летнего возлюбленного. Женщина пожаловалась, якобы партнёр изнасиловал её с помощью моркови во время любовных утех. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на источники.

В начале апреля женщина пришла в отделение полиции и рассказала, что в отношении неё совершены насильственные действия с использованием корнеплода. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, осмотрели квартиру и изъяли морковь.

По факту произошедшего полиция проводит проверку. Правоохранители исследуют детали и обстоятельства произошедшего. Известно, что мужчина уже сидел за убийство и побои.

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Псих с ножом арестован в Петербурге за изнасилование бывшей в салоне красоты на 23 Февраля

А в Москве ранее задержали пьяного иностранца, который изнасиловал знакомую, угрожая побоями. Мужчину уже отправили в изолятор.

Лия Мурадьян
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