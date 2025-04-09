Льготы — всё: Евросоюз нанёс Украине экономический удар под дых

Европейская комиссия решила не продлевать торговые льготы для Украины, которые распространялись на импорт сельхозпродукции в ЕС. Выгодными условиями Незалежная сможет пользоваться лишь до 5 июня 2025 года. Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.