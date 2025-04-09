Льготы — всё: Евросоюз нанёс Украине экономический удар под дых
Евросоюз не станет продлевать торговые льготы для сельхозпродукции Украины
Флаги ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa
Европейская комиссия решила не продлевать торговые льготы для Украины, которые распространялись на импорт сельхозпродукции в ЕС. Выгодными условиями Незалежная сможет пользоваться лишь до 5 июня 2025 года. Об этом сообщил еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен.
«Текущие меры в любом случае отменят. Совет ясно дал понять, что продление невозможно», — передаёт слова Хансена Politico.
Ранее польские эксперты пришли к выводу, что Украина стала балластом для Соединённых Штатов. Именно поэтому Вашингтон хочет как можно скорее избавиться от Киева, переложив все проблемы на европейских союзников.