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9 апреля, 15:22

Сбросить балласт: Украина стала помехой новой глобальной политике США

Myśl Polska: Украина стала для США балластом, который нужно немедленно сбросить

Капитолий в Вашингтоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maglara

Капитолий в Вашингтоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maglara

Проблематика Украины не относится к приоритетным заботам властей США. Об этом пишет Myśl Polska.

В тексте сказано, что глава Штатов Дональд Трамп уже наметил новый геополитический курс страны и вопросу Украины в нём места не нашлось. Авторы считают, что хозяин Белого дома собирается переложить проблемы Киева на страны Европы, в частности — Британию, Францию и Польшу.

«Украина стала для США балластом, от которого нужно избавиться как можно скорее», — говорится в материале.

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Тем временем украинское руководство очень старательно привлекает к себе внимание американской стороны — Киев в очередной раз отказался подписывать последний вариант соглашения по ресурсам, предложенный США. Один из нардепов рассказал, что согласие на сделку в её нынешнем виде фактически означало бы отказ Незалежной от суверенитета. Напомним, что после каждого отказа заключать договор по недрам условия Вашингтона становятся всё жестче — если сперва речь шла лишь о недрах, то сейчас американцы хотят получить себе и украинскую инфраструктуру, в том числе АЭС,

Юрий Лысенко
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