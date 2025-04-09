В тексте сказано, что глава Штатов Дональд Трамп уже наметил новый геополитический курс страны и вопросу Украины в нём места не нашлось. Авторы считают, что хозяин Белого дома собирается переложить проблемы Киева на страны Европы, в частности — Британию, Францию и Польшу.

Тем временем украинское руководство очень старательно привлекает к себе внимание американской стороны — Киев в очередной раз отказался подписывать последний вариант соглашения по ресурсам, предложенный США. Один из нардепов рассказал, что согласие на сделку в её нынешнем виде фактически означало бы отказ Незалежной от суверенитета. Напомним, что после каждого отказа заключать договор по недрам условия Вашингтона становятся всё жестче — если сперва речь шла лишь о недрах, то сейчас американцы хотят получить себе и украинскую инфраструктуру, в том числе АЭС,