Кварацхелия помог ПСЖ обыграть «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

В напряжённом поединке на «Парк де Пренс» ПСЖ одержал важную победу со счётом 3:1 над английской «Астон Виллой» в червертьфинале Лиги чемпионов. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия отметился победным голом.

Матч начался с неожиданного гола гостей — на 35-й минуте Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперёд. Однако уже через четыре минуты Дезире Дуэ сравнял счёт, а во втором тайме Хвича Кварацхелия (49-я минута) и Нуну Мендеш (90+2) обеспечили французской команде комфортное преимущество перед ответной встречей.

Российский голкипер Матвей Сафонов, несмотря на хорошую форму в последних матчах, остался на скамейке запасных.