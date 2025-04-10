Кварацхелия помог ПСЖ обыграть «Астон Виллу» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Хвиича Кварацхелия. Обложка © Х / Paris Saint-Germain
В напряжённом поединке на «Парк де Пренс» ПСЖ одержал важную победу со счётом 3:1 над английской «Астон Виллой» в червертьфинале Лиги чемпионов. Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия отметился победным голом.
Матч начался с неожиданного гола гостей — на 35-й минуте Морган Роджерс вывел «Астон Виллу» вперёд. Однако уже через четыре минуты Дезире Дуэ сравнял счёт, а во втором тайме Хвича Кварацхелия (49-я минута) и Нуну Мендеш (90+2) обеспечили французской команде комфортное преимущество перед ответной встречей.
Российский голкипер Матвей Сафонов, несмотря на хорошую форму в последних матчах, остался на скамейке запасных.
Ранее Life.ru писал, что Сафонов досрочно выиграл чемпионат Франции по футболу в составе клуба «Пари Сен-Жермен». Это произошло после победы ПСЖ в матче с «Анже» со счётом 1:0.