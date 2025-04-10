«Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
Роберт Левандовский. Обложка © X / FC Barcelona
Каталонская «Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.
Забитыми мячами отметились Рафинья (25-я минута), Роберт Левандовский (48, 66) и Ламин Ямаль (77).
Ответная игра состоится в Дортмунде 15 апреля.
Стоит отметить, что Рафинья приближается к рекорду «Барселоны» по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Мяч, забитый в прошедшей встрече, стал для бразильца 12-м. Рекорд установил Лионель Месси в сезоне 2011/12, отличившись 14 раз.
Ранее Life.ru рассказывал, что РПЛ объявила о переносе начала матча «Спартак» — ЦСКА 26 апреля. Теперь игра, которая была запланирована на 19:00 мск, начнётся в 19:30 мск по просьбе основного транслятора.