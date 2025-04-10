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9 апреля, 21:24

«Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Роберт Левандовский. Обложка © X / FC Barcelona

Роберт Левандовский. Обложка © X / FC Barcelona

Каталонская «Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

Забитыми мячами отметились Рафинья (25-я минута), Роберт Левандовский (48, 66) и Ламин Ямаль (77).

Ответная игра состоится в Дортмунде 15 апреля.

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Стоит отметить, что Рафинья приближается к рекорду «Барселоны» по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Мяч, забитый в прошедшей встрече, стал для бразильца 12-м. Рекорд установил Лионель Месси в сезоне 2011/12, отличившись 14 раз.

Ранее Life.ru рассказывал, что РПЛ объявила о переносе начала матча «Спартак» — ЦСКА 26 апреля. Теперь игра, которая была запланирована на 19:00 мск, начнётся в 19:30 мск по просьбе основного транслятора.

Артур Лапсаков
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