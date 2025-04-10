«Барселона» разгромила дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Стоит отметить, что Рафинья приближается к рекорду «Барселоны» по голам в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Мяч, забитый в прошедшей встрече, стал для бразильца 12-м. Рекорд установил Лионель Месси в сезоне 2011/12, отличившись 14 раз.