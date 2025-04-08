РПЛ объявила о переносе начала матча «Спартак» — ЦСКА 26 апреля
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Российская премьер-лига (РПЛ) объявила в своём Telegram-канале о переносе времени начала матча 26-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА.
Теперь игра, которая была запланирована на 26 апреля в 19:00 мск, начнется в 19:30 мск по просьбе основного транслятора.
На данный момент ЦСКА, имеющий 44 очка, не знает поражений в чемпионате России с ноября 2024 года и занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Спартак» с 47 очками располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.
Ранее главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, почему он решил подарить набор сигар нападающему тольяттинского «Акрона» Артёму Дзюбе. Это произошло после того, как футболист стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.