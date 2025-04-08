РПЛ объявила о переносе начала матча «Спартак» — ЦСКА 26 апреля

Российская премьер-лига (РПЛ) объявила в своём Telegram-канале о переносе времени начала матча 26-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА.

Теперь игра, которая была запланирована на 26 апреля в 19:00 мск, начнется в 19:30 мск по просьбе основного транслятора.

На данный момент ЦСКА, имеющий 44 очка, не знает поражений в чемпионате России с ноября 2024 года и занимает четвертое место в таблице РПЛ. «Спартак» с 47 очками располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.