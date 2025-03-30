Тренер ЦСКА Николич рассказал, почему подарил Дзюбе набор сигар

Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, почему он решил подарить набор сигар нападающему тольяттинского «Акрона» Артёму Дзюбе. Это произошло после того, как футболист стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Дзюба установил отличный рекорд. Я всегда уважаю таких выдающихся игроков. У нас сложились хорошие отношения. Он всегда проявлял ко мне уважение. Поэтому я решил его так поздравить», — отметил Николич на пресс-конференции.