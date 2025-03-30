Тренер ЦСКА Николич рассказал, почему подарил Дзюбе набор сигар
Артём Дзюба в футболке сборной России. Обложка © РФС / Михаил Шапаев
Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, почему он решил подарить набор сигар нападающему тольяттинского «Акрона» Артёму Дзюбе. Это произошло после того, как футболист стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
«Дзюба установил отличный рекорд. Я всегда уважаю таких выдающихся игроков. У нас сложились хорошие отношения. Он всегда проявлял ко мне уважение. Поэтому я решил его так поздравить», — отметил Николич на пресс-конференции.
По словам тренера, после больших достижений важно хорошо расслабиться. Именно поэтому он выбрал сигары, пояснив, что с хорошей едой можно выкурить хорошую сигару.
Напомним, 19 марта российская сборная одержала уверенную победу над командой Гренады, а Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной сборной. В этом матче он вышел с капитанской повязкой и под номером 22.