Корабли ВМС США получили приоритетный и бесплатный проход по Панамскому каналу

США и Панама заключили рамочное соглашение, которое обеспечивает американским военным кораблям приоритетный и бесплатный проход по Панамскому каналу. Об этом рассказал глава Пентагона Пит Хегсет.

«Декларация о безопасности и эксплуатации Панамского канала является основой для беспрепятственного прохода американских военных кораблей и вспомогательных судов через Панамский канал», — заявил Хегсет.

Он подчеркнул, что Панамский канал представляет собой стратегическую территорию, которую Панама должна охранять «совместно с США, а не с Китаем». По мнению Хегсета, США играют важную роль в обеспечении безопасности Панамского канала и противодействии «пагубному влиянию» Китая.