Едим меньше и не худеем: Диетолог предупредила россиян об опасностях модной FMD-диеты

Популярная в 2025 году FMD-диета (Fasting Mimicking Diet), позиционируемая как способ быстрого похудения и омоложения, может нанести серьёзный вред здоровью. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско, развенчивая мифы о пользе этого экстремального метода питания.

Суть диеты заключается в резком сокращении калорийности рациона — до 50% от нормы в первый день и до 30% в последующие пять дней, с употреблением исключительно растительной пищи. Сторонники диеты апеллируют к исследованиям нобелевского лауреата Есинори Осуми об аутофагии, однако, как поясняет Тараско, эти эксперименты проводились на клеточном уровне и не могут быть экстраполированы на весь организм человека.

При таком жёстком ограничении калорий организм испытывает сильнейший стресс, сопровождающийся выбросом кортизола. Этот гормон способствует сохранению жировых запасов при одновременном разрушении мышечной ткани. В результате после возвращения к обычному питанию потерянный вес быстро восстанавливается преимущественно за счёт жира, тогда как мышечная масса без специальных тренировок и достаточного потребления белка не восстанавливается.

Особую опасность представляет хронический белковый дефицит — растительный белок усваивается лишь на 70%, что недостаточно для нормального функционирования организма. Это может привести к ослаблению иммунитета, гормональным нарушениям и дефициту витаминов. При регулярном применении FMD-диеты замедляется обмен веществ, и человек попадает в замкнутый круг — ест меньше, но не худеет.