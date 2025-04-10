Россиянам напомнили о восьми выходных днях в начале мая
Эксперт Санина: Выходные в мае 2025 разделятся на две части по четыре дня
Россияне в начале мая 2025 года будут отдыхать сразу восемь дней, напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Жители России не будут работать с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 число.
«Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы», — приводит комментарий эксперта агентство РИА «Новости».
Эксперт добавила, что, согласно постановлению правительства о переносе выходных, 2 мая станет выходным днём вместо субботы, 4 января. А 8 мая сделают выходным за счёт воскресенья, на которое выпал праздник 23 февраля.
График выходных и рабочих дней в мае. Фото © Life.ru
Подробный производственный календарь на май 2025 года доступен в материалах Life.ru. Всего в этом месяце будет 18 рабочих дней и 13 дней выходных и праздников.
Life.ru