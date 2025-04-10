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10 апреля, 01:18

Россиянам напомнили о восьми выходных днях в начале мая

Эксперт Санина: Выходные в мае 2025 разделятся на две части по четыре дня

Россияне в начале мая 2025 года будут отдыхать сразу восемь дней, напомнила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Жители России не будут работать с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 число.

«Первое мая и 9 мая — выходные праздничные дни, приуроченные к Дню труда и Дню Победы»,приводит комментарий эксперта агентство РИА «Новости».

Эксперт добавила, что, согласно постановлению правительства о переносе выходных, 2 мая станет выходным днём вместо субботы, 4 января. А 8 мая сделают выходным за счёт воскресенья, на которое выпал праздник 23 февраля.

График выходных и рабочих дней в мае. Фото © Life.ru

График выходных и рабочих дней в мае. Фото © Life.ru

Несовершеннолетним россиянам официально разрешили работать с 14 лет
Несовершеннолетним россиянам официально разрешили работать с 14 лет

Подробный производственный календарь на май 2025 года доступен в материалах Life.ru. Всего в этом месяце будет 18 рабочих дней и 13 дней выходных и праздников.

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Life.ru

Лия Мурадьян
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