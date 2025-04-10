Российские военные приступили к эвакуации тел погибших бойцов ВСУ с приграничных территорий Курской области. По данным ТАСС, речь идёт о десятках тысяч погибших.

Источник агентства подчеркнул, что украинская сторона не предпринимала попыток эвакуации тел своих военнослужащих. Более того, по его словам, многие из погибших скончались от полученных ран, будучи брошенными своими сослуживцами.

В силовых структурах также сообщили, что после освобождения населённого пункта Гуево российским войскам предстоит выбить противника из Олешни и Горналя для полного освобождения региона от подразделений ВСУ.