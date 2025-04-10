Три иностранца проникли в Россию ради сбора краснокнижных грибов

В Приморье задержали троих иностранцев, которые незаконно пересекли границу России, чтобы собрать краснокнижные грибы мацутакэ. Информацию об этом предоставило Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю.

Сотрудники пограничной службы задержали нарушителей государственной границы в Хасанском районе. При досмотре у них нашли два мешка с 46 грибами.

«Специалистами ФГБУ НИЦ «Красная книга» установлено, что изъятые грибы являются грибами мацутакэ, которые занесены в Красную книгу Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанных иностранных граждан возбудили уголовные дела. Их обвиняют по статье 322 УК — незаконное пересечение госграницы, 260.1 УК — незаконный сбор особо ценных растений и грибов, а также в контрабанде.

Гриб мацутакэ (Tricholoma matsutake) растёт в северной Европе, Северной Америке и Азии. Он ценится в азиатской кухне за аромат и изысканный вкус. Мацутакэ внесён в Красную книгу — сбор и оборот этих грибов запрещён.