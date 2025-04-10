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10 апреля, 02:28

Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась перестрелкой и убийством

Встреча противников насилия в США закончилась убийством. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rosemarie Mosteller

Встреча противников насилия в США закончилась убийством. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rosemarie Mosteller

Массовой перестрелкой и убийством закончилась в США встреча группы движения по борьбе с насилием. По предварительным данным, ранения получили около пяти участников мероприятия, ещё один погиб. Об этом сообщает Action News 5.

Инцидент произошёл в американском городе Мемфис во время встречи группы по борьбе с насилием Memphis Allies. Это общественная организация, которая выступает за снижение уровня насилия. По данным СМИ, неизвестный открыл огонь по людям из автоматического оружия и скрылся с места преступления.

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Участники встречи рассказали местным журналистам, что после начала сессии они услышали громкие звуки и подумали, что произошёл взрыв на улице. После этого на них «обрушился град пуль».

Ранее США в столице Египта Каире передали России мужчину, обвиняемого в крупном мошенничестве. По данным следствия, обвиняемый в составе организованной группы участвовал в хищении денег у некоторых банков в Новокузнецке Кемеровской области.

Лия Мурадьян
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