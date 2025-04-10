Встреча группы по борьбе с насилием в США закончилась перестрелкой и убийством

Массовой перестрелкой и убийством закончилась в США встреча группы движения по борьбе с насилием. По предварительным данным, ранения получили около пяти участников мероприятия, ещё один погиб. Об этом сообщает Action News 5.

Инцидент произошёл в американском городе Мемфис во время встречи группы по борьбе с насилием Memphis Allies. Это общественная организация, которая выступает за снижение уровня насилия. По данным СМИ, неизвестный открыл огонь по людям из автоматического оружия и скрылся с места преступления.

Участники встречи рассказали местным журналистам, что после начала сессии они услышали громкие звуки и подумали, что произошёл взрыв на улице. После этого на них «обрушился град пуль».