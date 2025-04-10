Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 03:08

Российские десантники обнаружили смартфон с доказательствами поборов в ВСУ

В ходе боевых действий на Курском направлении бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ обнаружили у погибшего украинского военнослужащего мобильный телефон с компрометирующими материалами. Как сообщает спецкор RT Александр Пискунов, в устройстве было найдено голосовое сообщение, раскрывающее факты систематических денежных поборов среди военнослужащих ВСУ.

Согласно полученным данным, телефон принадлежал бойцу 1-й десантно-штурмовой роты 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й ОДШБр ВСУ. Автор сообщения, предположительно находившийся на тыловой службе, жаловался на угрозы увеличения обязательного ежемесячного платежа, который он задерживал.

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Украинский политик Виктор Медведчук ранее охарактеризовал Владимира Зеленского как могильщика Украины, указывая на бедственное положение народа и коррупционные схемы. Он отметил, что сегодня украинским школьникам навязывается образ Зеленского как «выдающегося реформатора и строителя», при этом напомнив, что даже Гитлер когда-то представлялся немцам как «гениальный строитель».

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Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Артём Гапоненко
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