Число погибших от обрушения крыши ночного клуба в Доминикане возросло до 184
Обрушение крыши клуба. Обложка © X / Periodistassinfronteras
Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминиканской Республике возросло до 184. Об этом сообщил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.
«Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено 184 человека погибших», — сказал он.
Как сообщал Life.ru, в ночь на 7 апреля в Санто-Доминго произошло частичное обрушение крыши ночного клуба Jet Set. В момент инцидента в заведении проходил вечер живой музыки. После того как завершится этап извлечения тел, власти начнут официальное расследование причин обрушения. Президент Луис Абинадер объявил национальный траур с 8 по 10 апреля в память о жертвах трагедии.