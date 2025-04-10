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Регион
10 апреля, 03:46

Число погибших от обрушения крыши ночного клуба в Доминикане возросло до 184

Обрушение крыши клуба. Обложка © X / Periodistassinfronteras

Обрушение крыши клуба. Обложка © X / Periodistassinfronteras

Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминиканской Республике возросло до 184. Об этом сообщил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

«Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено 184 человека погибших», — сказал он.

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Как сообщал Life.ru, в ночь на 7 апреля в Санто-Доминго произошло частичное обрушение крыши ночного клуба Jet Set. В момент инцидента в заведении проходил вечер живой музыки. После того как завершится этап извлечения тел, власти начнут официальное расследование причин обрушения. Президент Луис Абинадер объявил национальный траур с 8 по 10 апреля в память о жертвах трагедии.

Лия Мурадьян
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