Число погибших от обрушения крыши ночного клуба в Доминикане возросло до 184

Число погибших в результате обрушения крыши ночного клуба в Доминиканской Республике возросло до 184. Об этом сообщил глава центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.

«Я, к сожалению, хочу сообщить вам, что на данный момент у нас обнаружено 184 человека погибших», — сказал он.