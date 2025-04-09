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9 апреля, 10:49

Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования доминиканскому коллеге Луису Абинадеру в связи с массовой гибелью людей под завалами клуба в Санто-Доминго. Послание главы РФ опубликовано пресс-службой Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго. Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме российского лидера.

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Напомним, о трагедии в доминиканской столице стало известно вчера — крыша здания ночного клуба Jet Set рухнула на отдыхавших внутри гостей. В последних сообщениях говорится о 98 погибших.

Юрий Лысенко
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