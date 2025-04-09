Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования доминиканскому коллеге Луису Абинадеру в связи с массовой гибелью людей под завалами клуба в Санто-Доминго. Послание главы РФ опубликовано пресс-службой Кремля.
«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго. Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме российского лидера.
Напомним, о трагедии в доминиканской столице стало известно вчера — крыша здания ночного клуба Jet Set рухнула на отдыхавших внутри гостей. В последних сообщениях говорится о 98 погибших.