Путин выразил соболезнования президенту Доминиканы

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования доминиканскому коллеге Луису Абинадеру в связи с массовой гибелью людей под завалами клуба в Санто-Доминго. Послание главы РФ опубликовано пресс-службой Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате обрушения конструкций здания в городе Санто-Доминго. Разделяем скорбь доминиканского народа по поводу этого трагического инцидента. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме российского лидера.