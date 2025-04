Пыталась спасти ребёнка: Бывшую королеву красоты нашли под руинами в Мьянме

28-летняя обладательница титула «Мисс Туризм Мьянма» 2018 года Сили Ми стала одной из жертв разрушительного землетрясения в стране. Она оказалась под обломками упавшего здания, пытаясь спасти ребёнка. Об этом сообщил портал Need To Know (NTK) со ссылкой на организаторов конкурса.