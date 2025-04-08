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Регион
8 апреля, 00:01

Пыталась спасти ребёнка: Бывшую королеву красоты нашли под руинами в Мьянме

NTK: Экс-королева красоты погибла в Мьянме при землетрясении, спасая ребёнка

Разрушения в Мьянме после земетрясения. Обложка © Х / ᴊ ᴏ ᴏ ɴ

Разрушения в Мьянме после земетрясения. Обложка © Х / ᴊ ᴏ ᴏ ɴ

28-летняя обладательница титула «Мисс Туризм Мьянма» 2018 года Сили Ми стала одной из жертв разрушительного землетрясения в стране. Она оказалась под обломками упавшего здания, пытаясь спасти ребёнка. Об этом сообщил портал Need To Know (NTK) со ссылкой на организаторов конкурса.

По данным NTK, трагедия произошла в городе Мандалай. Сили Ми пыталась вызволить малыша из рухнувшего 12-этажного жилого комплекса Sky Villa. Организаторы конкурса выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.

Sky Villa считался одним из самых современных жилых комплексов в Мандалае. Его построили в 2017 году. На крыше здания находился большой бар, а на территории — тренажёрный зал.

Неделя без еды и воды: Мужчина остался жив, пролежав 7 дней под завалами после землетрясения в Мьянме
Неделя без еды и воды: Мужчина остался жив, пролежав 7 дней под завалами после землетрясения в Мьянме

Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Стихия нанесла стране значительный ущерб. Число жертв и раненых исчисляется тысячами. Разрушены около 10 тысяч строений. 4 апреля в регионе зафиксировали повторную сейсмическую активность магнитудой 4,7.

Антон Голыбин
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