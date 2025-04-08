Пыталась спасти ребёнка: Бывшую королеву красоты нашли под руинами в Мьянме
NTK: Экс-королева красоты погибла в Мьянме при землетрясении, спасая ребёнка
Разрушения в Мьянме после земетрясения. Обложка © Х / ᴊ ᴏ ᴏ ɴ
28-летняя обладательница титула «Мисс Туризм Мьянма» 2018 года Сили Ми стала одной из жертв разрушительного землетрясения в стране. Она оказалась под обломками упавшего здания, пытаясь спасти ребёнка. Об этом сообщил портал Need To Know (NTK) со ссылкой на организаторов конкурса.
По данным NTK, трагедия произошла в городе Мандалай. Сили Ми пыталась вызволить малыша из рухнувшего 12-этажного жилого комплекса Sky Villa. Организаторы конкурса выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей.
Sky Villa считался одним из самых современных жилых комплексов в Мандалае. Его построили в 2017 году. На крыше здания находился большой бар, а на территории — тренажёрный зал.
Напомним, 28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение. Стихия нанесла стране значительный ущерб. Число жертв и раненых исчисляется тысячами. Разрушены около 10 тысяч строений. 4 апреля в регионе зафиксировали повторную сейсмическую активность магнитудой 4,7.