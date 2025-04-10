Карлсон заявил, что администрация Байдена была готова начать ядерную войну с РФ

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена сознательно проигнорировала предупреждения Пентагона о рисках ядерной эскалации при передаче Украине ракет для ударов по российской территории. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Карлсона, проведённые военными расчёты показывали 50%-ную вероятность ядерного конфликта в случае использования украинской стороной американского оружия для атак на Россию. Тем не менее, как утверждает журналист, эти предупреждения были проигнорированы, и поставки оружия состоялись.

«И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», — отметил он.