Карлсон заявил, что администрация Байдена была готова начать ядерную войну с РФ
Джо Байден. Обложка © flickr / Joe Biden
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена сознательно проигнорировала предупреждения Пентагона о рисках ядерной эскалации при передаче Украине ракет для ударов по российской территории. Об этом он написал в соцсети Х.
По словам Карлсона, проведённые военными расчёты показывали 50%-ную вероятность ядерного конфликта в случае использования украинской стороной американского оружия для атак на Россию. Тем не менее, как утверждает журналист, эти предупреждения были проигнорированы, и поставки оружия состоялись.
«И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», — отметил он.
Ранее Карлсон заявил, что США уже потерпели поражение в противостоянии с Россией. В интервью Алексу Джонсу журналист подчеркнул, что вашингтонские политики отказываются признать этот факт.