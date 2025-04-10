Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 04:58

Карлсон заявил, что администрация Байдена была готова начать ядерную войну с РФ

Джо Байден. Обложка © flickr / Joe Biden

Джо Байден. Обложка © flickr / Joe Biden

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация Джо Байдена сознательно проигнорировала предупреждения Пентагона о рисках ядерной эскалации при передаче Украине ракет для ударов по российской территории. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам Карлсона, проведённые военными расчёты показывали 50%-ную вероятность ядерного конфликта в случае использования украинской стороной американского оружия для атак на Россию. Тем не менее, как утверждает журналист, эти предупреждения были проигнорированы, и поставки оружия состоялись.

«И мы им дали это оружие. Что должно быть в голове у человека, в здравом уме никто не стал бы это делать», — отметил он.

«Великий день гнева»: Медведев процитировал Апокалипсис, говоря о рисках ядерной войны
«Великий день гнева»: Медведев процитировал Апокалипсис, говоря о рисках ядерной войны

Ранее Карлсон заявил, что США уже потерпели поражение в противостоянии с Россией. В интервью Алексу Джонсу журналист подчеркнул, что вашингтонские политики отказываются признать этот факт.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • США
  • Такер Карлсон
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar