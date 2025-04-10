Шесть украинских дронов сбили утром над Курской областью

Шесть украинских беспилотников уничтожено утром 10 апреля над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена около 7:05 мск. О пострадавших и разрушениях не уточняется.

Всего же за ночь силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника в семи регионах страны. Над Курской областью в период с 20:15 до 06:00 по московскому времени были нейтрализованы семь дронов.