Детей захватила новая интернет-игра с психикой «Красная дверь, жёлтая дверь»: чем она опасна

Среди российских подростков набирает популярность игра «Красная дверь, жёлтая дверь», механика которой сводится к экспериментам с собственной психикой, что, по мнению родителей, вызывает галлюцинации и позволяет подросткам уйти в транс. По словам преподавателя МГППУ, детского психолога Светланы Смирновой, игра содержит элементы гипноза, применение которого опасно без контроля специалистов.

«Игровая механика построена на классических техниках наведения транса: повторяющиеся фразы, закрытые глаза, концентрация на дыхании и голосе ведущего. Ребенок может погрузиться в измененное состояние сознания, не осознавая последствий», — отметила эксперт.

В интервью РИА «ФедералПресс» она перечислила признаки, по которым родители могут вычислить, что их ребёнок увлекается игрой «Красная дверь, жёлтая дверь». Так, подростка, экспериментирующего с психикой, могут выдать повышенная тревожность без очевидных причин, страх перед сном или необходимость засыпать при включенном свете.

Кроме того, стоит обратить внимание на частые упоминания о «дверях», «знаках» и «тенях» в разговорах, ощущение отчуждённости у школьника и желание уединиться. Неожиданное увлечение мистикой и эзотерикой, жалобы на головные боли, усталость и снижение настроения тоже могут указать на опасное увлечение.