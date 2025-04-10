Российская казна рискует потерять 12 млрд из-за нелегальных сладостей

Федеральный бюджет может лишиться более 12 миллиардов рублей в 2025 году из-за незаконного оборота кондитерской продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ).

По оценке аналитиков, в общей сложности в России около 1,49 миллиарда упаковок нелегальных сладостей, которые не указаны в налоговых ведомостях. Им удалось подсчитать, что федеральный бюджет в связи с этой проблемой потеряет 12,07 млрд рублей в нынешнем году. При этом в РФ сладостей поедают на 10,4% больше, чем производят и импортируют.

Эксперты считают, что потери бюджета выросли на 18% в сравнении с предыдущим годом из-за увеличения ставки налога на прибыль с 20 до 25% и ожидаемого роста стоимости товаров на 5%.

При этом незадекларированная продукция необязательно является некачественной. Зачастую её изготавливают из хорошего сырья. Небольшим и средним компаниям это выгодно, поскольку так они могут сократить издержки, которые вырастают из-за повышения налоговых сборов и подорожания компонентов для производства на мировых рынках.