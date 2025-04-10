Российская казна рискует потерять 12 млрд из-за нелегальных сладостей
«Коммерсант»: РФ может не досчитаться 12 млрд из-за нелегальных сладостей
Федеральный бюджет может лишиться более 12 миллиардов рублей в 2025 году из-за незаконного оборота кондитерской продукции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Центра экономической экспертизы Высшей школы экономики (ЦЭЭ ВШЭ).
По оценке аналитиков, в общей сложности в России около 1,49 миллиарда упаковок нелегальных сладостей, которые не указаны в налоговых ведомостях. Им удалось подсчитать, что федеральный бюджет в связи с этой проблемой потеряет 12,07 млрд рублей в нынешнем году. При этом в РФ сладостей поедают на 10,4% больше, чем производят и импортируют.
Эксперты считают, что потери бюджета выросли на 18% в сравнении с предыдущим годом из-за увеличения ставки налога на прибыль с 20 до 25% и ожидаемого роста стоимости товаров на 5%.
При этом незадекларированная продукция необязательно является некачественной. Зачастую её изготавливают из хорошего сырья. Небольшим и средним компаниям это выгодно, поскольку так они могут сократить издержки, которые вырастают из-за повышения налоговых сборов и подорожания компонентов для производства на мировых рынках.
Ранее Life.ru сообщал, что Министерство промышленности и торговли РФ хочет обязать производителей наносить специальную маркировку на некоторые виды сладостей в упаковке. Таким образом, Минпромторг хочет отслеживать эту продукцию.
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