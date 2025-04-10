Тысячи американцев «из будущего» потребовали выплату пособий на $69 миллионов

В США нашли мужчину, якобы родившегося в 2154 году и подавшего заявку на получение пособия по безработице на 41 тысячу долларов. Американца обнаружил Департамент государственной эффективности США (DOGE). Помимо этого случая, DOGE выявил 9,7 тысячи американцев, родившихся в 2040 году и позже, с общей суммой их заявок, достигающей 69 миллионов долларов.

«В одном из случав некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов», — утверждает DOGE со ссылкой на собственный обзор заявлений на пособие по безработице, оформленных с 2020 года.

Также сотрудники департамента нашли 24,5 тысячи заявлений на 59 миллионов долларов от людей старше 115 лет. Кроме того, 28 тысяч заявок на пособие по безработице на общую сумму 254 миллиона долларов были поданы детьми в возрасте от одного до пяти лет.

«Самому старому из ныне живущих американцев — 114 лет, поэтому можно с уверенностью сказать, что любой человек в возрасте 115 лет и старше получает пособие по безработице в связи с тем, что уже умер», — прокомментировал эти данные глава DOGE Илон Маск.