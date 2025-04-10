Демократы потребовали от Трампа отстранить Илона Маска от DOGE к 30 мая

Конгрессмены из американской Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить миллиардера и предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая.

«Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления, в котором будет чётко указано, что Маск уйдёт в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая», — указано в письме, которое подписали 77 демократов.

В основе заявления лежит закон, согласно которому специальные государственные служащие не должны работать более 130 дней. В тексте также указано, что Маску не разрешат вернуться на должность специального госслужащего в течение года «без отказа от своих компаний, включая Tesla и SpaceX».