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10 апреля, 03:54

Демократы потребовали от Трампа отстранить Илона Маска от DOGE к 30 мая

От Дональда Трампа требуют отставка Илона Маска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

От Дональда Трампа требуют отставка Илона Маска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Конгрессмены из американской Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить миллиардера и предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая.

«Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления, в котором будет чётко указано, что Маск уйдёт в отставку и передаст все полномочия по принятию решений, как того требует закон, к 30 мая»,указано в письме, которое подписали 77 демократов.

В основе заявления лежит закон, согласно которому специальные государственные служащие не должны работать более 130 дней. В тексте также указано, что Маску не разрешат вернуться на должность специального госслужащего в течение года «без отказа от своих компаний, включая Tesla и SpaceX».

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«Мы ясно даём понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться с настоящего момента и до 30 мая»,сказал демократ от Техаса Грег Касар, который стал инициатором письма, в интервью Axios.

Ранее в Белом доме заявили, что Илон Маск покинет госслужбу, когда его работа в DOGE будет завершена. Также об уходе Маска говорил и Дональд Трамп.

Лия Мурадьян
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