Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 07:26

Созданная релокантами компания для сбора донатов ВСУ признана нежелательной в России

ГД РФ признала нежелательной деятельность американской Hope Harbor Society*

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ovchinnikova Irina

Деятельность американской неправительственной организации Hope Harbor Society* признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлено, что Hope Harbor Society* финансирует Вооружённые Силы Украины и распространяет неправдивую информацию о Российской армии, сотрудничая с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями.

По данным прокуратуры РФ, организация Hope Harbor Society* была создана в январе 2024 года для объединения противников российской власти. Она занимается организацией антироссийских протестов по всему миру, используя символику украинских легиона «Свобода России»** и Украинской повстанческой армии*** (УПА***).

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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности фондов Элтона Джона по борьбе со СПИДом*. Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте ведомства, причиной стало участие организации в кампаниях по очернению России, развернувшихся с начала СВО.

* Внесены в реестр нежелательных организаций.

** Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

*** Запрещённая в России экстремистская организация.

Ольга Сливченко
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