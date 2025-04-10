Деятельность американской неправительственной организации Hope Harbor Society* признана нежелательной на территории России по решению Генеральной прокуратуры РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлено, что Hope Harbor Society* финансирует Вооружённые Силы Украины и распространяет неправдивую информацию о Российской армии, сотрудничая с экстремистскими и нежелательными в РФ организациями.

По данным прокуратуры РФ, организация Hope Harbor Society* была создана в январе 2024 года для объединения противников российской власти. Она занимается организацией антироссийских протестов по всему миру, используя символику украинских легиона «Свобода России»** и Украинской повстанческой армии*** (УПА***).

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности фондов Элтона Джона по борьбе со СПИДом*. Согласно официальному сообщению, опубликованному на сайте ведомства, причиной стало участие организации в кампаниях по очернению России, развернувшихся с начала СВО.