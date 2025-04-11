Лженаука и шарлатанство: В Госдуме всерьёз взялись за родологов

В Госдуме обеспокоены активно распространяющейся рекламой так называемых родологов, которые за деньги готовы избавить от «родовых проклятий» и перекроить судьбу. Как выяснил SHOT, депутат Сардана Авксентьева из партии «Новые люди» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), так как считает специалистов шарлатанами, которые наживаются на людях.

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Парламентарий требует не только ограничить рекламу сомнительных услуг, но и обязать помечать курсы о счастье и здоровье рода как лженаучные и не основанные на проверенных данных.

Стоимость обучения у родологов варьируется от 20 до 130 тысяч рублей. В рамках таких курсов слушателям предлагают концепции, которые рассказывают о связи исторических событий вроде раскулачивания с финансовым благополучием следующих поколений. Также псевдоспециалисты указывают, как мать и отец могут повлиять на возникновение у человека различных заболеваний. Депутат подчеркнула, что если астрология фокусируется на индивидуальном, то родология претендует на воздействие на уровне семьи.

Ранее стало известно, что в России вступил в силу закон, запрещающий рекламу на платформах экстремистских и нежелательных организаций — в их числе Instagram* и Facebook*. Соответствующий закон утвердил президент Владимир Путин.