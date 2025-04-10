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Регион
10 апреля, 08:06

В Кузбассе нашёлся праправнук Александра III и пытается доказать родство с династией Романовых

Житель Кузбасса потребовал через суд признать его родство с династией Романовых

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxx-Studio

Житель Кемеровской области подал в суд заявление с просьбой установить факт родства с князем Михаилом Александровичем из династии Романовых. По словам мужчины, четвёртый сын Александра III является его прадедом, сообщает объединённый пресс-центр судов региона в своём Telegram-канале.

«В районный суд Кемеровской области от жителя Кемеровского муниципального округа поступило заявление об установлении факта родственных отношений с Романовым Михаилом Александровичем», — говорится в сообщении.

В заявлении мужчина запросил проведение генетической экспертизы в научном учреждении. Кроме того, он представил 128 фотографий, включая свои снимки, изображения близких родственников и членов царской династии.

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Наталья Афонина
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