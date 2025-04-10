«Мощнее, чем у кого-либо»: Трамп рассказал о секретном оружии США
Трамп: У США есть мощнейшее оружие, о котором никто не имеет представления
Президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о том, что США располагают самым мощным в мире оружием. Однако вся информация о нём держится в строжайшем секрете, сказал лидер Штатов в беседе с журналистами в Белом доме.
«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — признался хозяин Овального кабинета.
Однако никаких деталей и подробностей Трамп не поведал, поэтому трудно сказать, о каком именно оружии идёт речь.
Ранее стало известно о готовности американского лидера встретиться в российским президентом Владимиром Путиным в будущем. Трамп считает, что контакт должен состояться «в какой-то момент», когда обе стороны будут к этому готовы.