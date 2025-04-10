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10 апреля, 08:11

«Мощнее, чем у кого-либо»: Трамп рассказал о секретном оружии США

Трамп: У США есть мощнейшее оружие, о котором никто не имеет представления

Президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о том, что США располагают самым мощным в мире оружием. Однако вся информация о нём держится в строжайшем секрете, сказал лидер Штатов в беседе с журналистами в Белом доме.

«У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», — признался хозяин Овального кабинета.

Однако никаких деталей и подробностей Трамп не поведал, поэтому трудно сказать, о каком именно оружии идёт речь.

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Ранее стало известно о готовности американского лидера встретиться в российским президентом Владимиром Путиным в будущем. Трамп считает, что контакт должен состояться «в какой-то момент», когда обе стороны будут к этому готовы.

Ольга Сливченко
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