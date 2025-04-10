Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 22:43

Трамп надеется на встречу с Путиным «в какой-то момент»

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «в какой-то момент». Он выразил это мнение в разговоре с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

«В какой-то момент», — ответил Трамп на вопрос журналистов о встрече с президентом России в Саудовской Аравии.

Трамп добавил, что Москва и Вашингтон должны «дойти до этого».

Сломает зубы об монету: Трампа предупредили о неминуемом проигрыше в переговорах с Путиным
Сломает зубы об монету: Трампа предупредили о неминуемом проигрыше в переговорах с Путиным

Как сообщал Life.ru, новый раунд переговоров между Россией и Америкой состоится 10 апреля. Делегации двух стран возглавят новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. В этот раз стороны не будут обсуждать Украину.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar