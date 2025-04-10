Трамп надеется на встречу с Путиным «в какой-то момент»
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп заявил о желании встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «в какой-то момент». Он выразил это мнение в разговоре с журналистами в Овальном кабинете Белого дома.
«В какой-то момент», — ответил Трамп на вопрос журналистов о встрече с президентом России в Саудовской Аравии.
Трамп добавил, что Москва и Вашингтон должны «дойти до этого».
Как сообщал Life.ru, новый раунд переговоров между Россией и Америкой состоится 10 апреля. Делегации двух стран возглавят новый посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. В этот раз стороны не будут обсуждать Украину.