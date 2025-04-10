Мечты о военном параде «‎как у Путина» обернулись неприятностями для Трампа

Вещание телеканала CNN было резко приостановлено, чтобы запустить в эфир срочное сообщение с критикой планов президента США Дональда Трампа провести в Вашингтоне парад. Ведущая Эрин Бернетт заявила, что глава государства слишком занят, чтобы решать вопросы с пошлинами, поскольку он планирует марш «как у Путина».

Бернетт указала, что парад обойдётся очень дорого, отметив, что во время первого своего президентства Трампа уже посещала идея провести такое мероприятие, но тогда он от неё отказался, поскольку мэрия заломила слишком высокую цену — почти 100 млн долларов.

Военные парады не принято проводить в США. Такое мероприятие более характерно для Китая, РФ или Северной Кореи. Главами этих стран являются политики, к которым Трамп испытывает глубокое уважение, сказала ведущая.

Сторонники Трампа не имеют единого мнения на этот счёт. Они указывают на дороговизну парада, считая, что глава государства должен оплачивать его за свой счёт. Благо, лишние 100-150 миллионов баксов у него наверняка найдутся.