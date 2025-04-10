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10 апреля, 09:00

В России начали массово закрываться китайские автосалоны

В первом квартале 2025 года в России закрылось 213 китайских автосалонов

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

В первом квартале 2025 года 213 китайских автосалонов ушли с российского рынка. Число закрывшихся дилерских центров превысило показатели всего 2023 года. Об этом свидетельствуют данные исследования «Газпромбанк автолизинг». Причиной такого оттока эксперты называют угасание интереса инвесторов к автобизнесу.

Bestune (FAW) возглавила список брендов, потерявших дилеров — 26 закрытий. За ней идёт Kaiyi с 20 закрытиями салонами, а на третьем месте расположились дилеры DFM (Dongfeng) с 16 закрытыми точками. Примечательно, что в топ-10 по числу закрытых автосалонов впервые оказались представители Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

«Если тренд сохранится ещё хотя бы на один-два квартала, то по итогам года будет поставлен рекорд по количеству закрытий китайских шоурумов, а общий объём локаций авторитейла вновь упадет значительно ниже четырёх тысяч», — говорится в материалах исследований.

Тем временем Chery продолжает удерживать первенство по числу автосалонов в России — 206 точек, за ней следуют Geely и Changan. На фоне изменений рынка, GAC и Haval демонстрируют устойчивость, сохраняя свои сети автосалонов в РФ. В то же время, подразделение Haval Pro показывает заметный рост, что контрастирует с общей картиной в мире китайского автопрома.

Интересно, что KGM (бывший SsangYong) активно расширяется, открыв рекордные 25 автосалонов в первом квартале текущего года. Однако эта активность не компенсирует общее замедление рынка: количество новых шоурумов, открытых с января по март 2025 года, вдвое уступает показателю предыдущего года — тогда был открыт 241 салон.

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Ранее эксперты назвали условие, при котором китайские автомобили могут полностью исчезнуть с российского рынка. По мнению экспертов, это может произойти в том случае, если возникнет избыток предложения при низком спросе на транспортные средства.

Ольга Сливченко
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