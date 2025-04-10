В Курске нашли замену ушедшему в отставку мэру
Исполняющим обязанности мэра Курска стал экс-замглавы города Сергей Котляров
Глава Курска Сергей Котляров. Обложка © Курское городское собрание
Заместитель мэра Курска Сергей Котляров стал новым исполняющим обязанности городского главы, на пост его назначили депутаты регионального городского собрания. Председатель Владимир Токарев также сообщил об единогласном принятии решения о досрочном прекращении полномочий главы Курска Игоря Куцака.
«Назначить исполняющим обязанности главы города Курска заместителя главы администрации Сергея Александровича Котлярова», — заявил председатель горсобрания.
Бывший глава города уточнил, что уже обсудил с Котляровым передачу дел и совместное решение важных вопросов.
Врио главы Курской области Александр Хинштейн также подтвердил назначение Котлярова. Он выразил надежду, что изменения не окажут негативного влияния на жизнь города и подчеркнул, что в регионе давно назрела необходимость в преобразованиях.
«Куряне достойны другой, гораздо более лучшей жизни. Верю, что мы сможем сделать 1000-летний город настоящей гордостью всей страны! Рассчитываю, что Сергей Александрович активно включится в эту работу», — написал Хинштейн.
Напомним, что об уходе бывшего мэра Курска Игоря Куцака стало известно 7 апреля. Он принял решение уйти в отставку из-за семейных обстоятельств. Политик объяснил, что в его жизни накопилось много вопросов, которые требуют активного участия. Куцака возглавлял администрацию Курска с 3 февраля 2022 года.