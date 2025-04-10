В Курске нашли замену ушедшему в отставку мэру

Заместитель мэра Курска Сергей Котляров стал новым исполняющим обязанности городского главы, на пост его назначили депутаты регионального городского собрания. Председатель Владимир Токарев также сообщил об единогласном принятии решения о досрочном прекращении полномочий главы Курска Игоря Куцака.

«Назначить исполняющим обязанности главы города Курска заместителя главы администрации Сергея Александровича Котлярова», — заявил председатель горсобрания.

Бывший глава города уточнил, что уже обсудил с Котляровым передачу дел и совместное решение важных вопросов.

Врио главы Курской области Александр Хинштейн также подтвердил назначение Котлярова. Он выразил надежду, что изменения не окажут негативного влияния на жизнь города и подчеркнул, что в регионе давно назрела необходимость в преобразованиях.

«Куряне достойны другой, гораздо более лучшей жизни. Верю, что мы сможем сделать 1000-летний город настоящей гордостью всей страны! Рассчитываю, что Сергей Александрович активно включится в эту работу», — написал Хинштейн.