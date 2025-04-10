Италия отвергла «‎русские корни» натовского самолёта М-346

Итальянская компания Leonardo опровергла утверждения о том, что учебно-тренировочный самолёта M-346 был создан при участии российских специалистов из конструкторского бюро имени Яковлева. Об этом сообщает издание Defense News. В материале издания отмечается, что представители фирмы настаивают, что разработка M-346 — это полностью европейский, а не российский проект.

«M-346 был спроектирован, разработан и произведён в Европе в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО», — заявили в Leonardo.

Такая реакция итальянских конструкторов последовала в ответ на публикации в британских СМИ, где высказывались предположения о российских корнях самолёта. В издании Defense News напомнили, что Leonardo и российская компания «Яковлев» совместно работали над проектированием М-346 в период с 1993 по 2000 год.