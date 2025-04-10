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10 апреля, 09:09

Италия отвергла «‎русские корни» натовского самолёта М-346

DN: Итальянская компания Leonardo опровергла российское происхождение M-346

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Итальянская компания Leonardo опровергла утверждения о том, что учебно-тренировочный самолёта M-346 был создан при участии российских специалистов из конструкторского бюро имени Яковлева. Об этом сообщает издание Defense News. В материале издания отмечается, что представители фирмы настаивают, что разработка M-346 — это полностью европейский, а не российский проект.

«M-346 был спроектирован, разработан и произведён в Европе в соответствии с самыми строгими стандартами НАТО», — заявили в Leonardo.

Такая реакция итальянских конструкторов последовала в ответ на публикации в британских СМИ, где высказывались предположения о российских корнях самолёта. В издании Defense News напомнили, что Leonardo и российская компания «Яковлев» совместно работали над проектированием М-346 в период с 1993 по 2000 год.

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Ранее сообщалось, что британские ВВС рассматривают возможность заменить устаревшие самолёты Hawk T1 пилотажной группы Red Arrows на наполовину российские самолёты M-346. Таким образом, асы из Великобритании будут летать на итальяно-российских воздушных суднах.

Ольга Сливченко
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