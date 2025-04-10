Сибирский «робогаишник» на своих двоих догнал мотоцикл и выбил юного байкера из седла
В Барнауле инспектор ГАИ остановил мотоцикл голыми руками и задержал нарушителя
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev
В Барнауле Алтайского края сотруднику ГАИ на проспекте Ленина пришлось пешком догонять мотоциклиста, не желавшего останавливаться, и руками останавливать нарушителя. События развернулись в районе местного ТЦ «Пионер», где «робогаишник» настиг нарушителя и буквально выбил из седла. Кадрами погони поделились в Сети.
Погоня за малолетним нарушителем. Видео © Telegram / Подслушано Барнаул
«Вечером 8 апреля экипаж ДПС заметил мотоциклиста. Сигнал об остановке он проигнорировал, рассчитывая скрыться от полиции», — говорится в телеграм-канале «Подслушано Барнаул».
Выяснилось, что за рулём мотоцикла «Рейсер» находился 15-летний подросток. На него были составлены административки за управление мотоциклом без прав и нарушение правил задержания транспортного средства. Транспорт малолетнего гонщика отправлен на спецстоянку. Мать юноши также привлечена к административной ответственности за передачу управления транспортом несовершеннолетнему и может быть оштрафована на 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае сотрудник ГАИ открыл огонь по преследуемой машине, выпустив в нарушителя целых 24 пули. Две из них оказались смертельными для 46-летнего водителя, который скончался на месте. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.