VK Видео обзавёлся детским профилем

«VK Видео» совместно с VK ID запускает «Детский профиль». Новый инструмент поможет детям получать доступ к индивидуальной подборке развивающего и развлекательного видеоконтента с учётом возраста. Родители смогут увидеть историю просмотра в профиле и быть спокойны за то, что видит их чадо.

«Детский профиль» в «VK Видео» предоставит доступ к многотысячной библиотеке контента без рекламы: мультфильмам, семейным фильмам и сериалам, видео и шоу от блогеров, интерактивному контенту. Предусмотрен безопасный поиск и функции родительского контроля. Система фильтрует контент по возрастным категориям (0+, 6+, 12+, 16+). История просмотров привязана к детскому профилю и не смешивается с основным аккаунтом, дети не смогут перейти во взрослый профиль без ПИН-кода.

Управлять профилями и редактировать настройки можно через личный кабинет VK ID на мобильных устройствах и Smart TV. Родители могут создать до трёх детских профилей, настроив нужные возрастные ограничения. В VK отметили, что услуга «детского режима» в соцсети пользуется огромным спросом, поэтому следует и дальше развивать комплекс предложений для пользователей.

«Если ранее акцент делался на базовом ограничении доступа, то теперь пользователи получают расширенные возможности: настройку контента по возрасту, отслеживание истории просмотров, а также дополнительные инструменты родительского контроля. Мы стремимся сделать сервисы VK более гибкими и персонализированными для семей с детьми», — сказал директор по продукту Евгений Васильев.