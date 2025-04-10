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Регион
10 апреля, 11:25

В Костроме стартовал международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев»

Церемония открытия международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» в Костроме. Обложка © RT

Церемония открытия международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» в Костроме. Обложка © RT

В Костроме стартовал международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев». Церемония открытия прошла в четверг, 10 апреля. Началось мероприятие с премьеры ленты военкора и документалиста RT Ольги Кирий «Сёстры милосердия».

В рамках фестиваля в 11 городах и 105 населённых пунктах региона показали документальные фильмы, включённые в программу международного мероприятия. Кроме того, для всех желающих были организованы мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей. А в фойе концертного зала прошла выставка портретов бойцов и военкоров.

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В Москве состоялась церемония награждения премии «Серебряный лучник – Агро»

Ранее наши коллеги добились признания в Индии. Баннеры RT привлекли внимание крупнейших СМИ страны. В частности, местная пресса отметила, что российские журналисты «продвигают достоверный взгляд на партнёрство» между двумя странами, подчеркивая сотрудничество лидеров наших государств.

Борис Эльфанд
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