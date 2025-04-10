В Костроме стартовал международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев». Церемония открытия прошла в четверг, 10 апреля. Началось мероприятие с премьеры ленты военкора и документалиста RT Ольги Кирий «Сёстры милосердия».

В рамках фестиваля в 11 городах и 105 населённых пунктах региона показали документальные фильмы, включённые в программу международного мероприятия. Кроме того, для всех желающих были организованы мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей. А в фойе концертного зала прошла выставка портретов бойцов и военкоров.