В Костроме стартовал международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев»
Церемония открытия международного фестиваля «RТ.Док: Время наших героев» в Костроме. Обложка © RT
В Костроме стартовал международный фестиваль «RТ.Док: Время наших героев». Церемония открытия прошла в четверг, 10 апреля. Началось мероприятие с премьеры ленты военкора и документалиста RT Ольги Кирий «Сёстры милосердия».
В рамках фестиваля в 11 городах и 105 населённых пунктах региона показали документальные фильмы, включённые в программу международного мероприятия. Кроме того, для всех желающих были организованы мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей. А в фойе концертного зала прошла выставка портретов бойцов и военкоров.
Ранее наши коллеги добились признания в Индии. Баннеры RT привлекли внимание крупнейших СМИ страны. В частности, местная пресса отметила, что российские журналисты «продвигают достоверный взгляд на партнёрство» между двумя странами, подчеркивая сотрудничество лидеров наших государств.