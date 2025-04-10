В Кремле анонсировали региональную поездку Путина

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 апреля, отправится в региональную поездку. Выезд главы государства анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков на своём ежедневном брифинге перед журналистами.

«Завтра у президента будет региональная поездка», — рассказал он.

Песков также добавил, что в Кремле будут информировать о предстоящей поездке президента, но подробности появятся по мере поступления данных.