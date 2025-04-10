Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
10 апреля, 10:39

В Кремле анонсировали региональную поездку Путина

Песков: Президент Путин отправится в региональную поездку 11 апреля

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин в пятницу, 11 апреля, отправится в региональную поездку. Выезд главы государства анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков на своём ежедневном брифинге перед журналистами.

«Завтра у президента будет региональная поездка», — рассказал он.

Песков также добавил, что в Кремле будут информировать о предстоящей поездке президента, но подробности появятся по мере поступления данных.

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Ранее Путин провёл встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Они обсудили проекты в сфере транспортной и медицинской инфраструктуры, меры поддержки участников СВО, волонтёрское движение и помощь учителям. Кроме того, президенту доложили о четырёхлетней программе модернизации электроснабжения.

Наталья Афонина
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