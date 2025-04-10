Европейские страны сами отклоняются от демократических стандартов, которым пытались обучать другие государства, включая Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейцы не должны так делать. Они сами выходят за стандарты того, что они называют, и всегда называли, демократией», — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к давлению на Вулина со стороны ЕС.