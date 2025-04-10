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10 апреля, 10:50

«Не должны так делать»: Песков уличил ЕС в лицемерии

Песков: Европейцы сами выходят за стандарты демократии, чему пытались поучать других

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Дмитрий Песков. Фото © Life.ru

Европейские страны сами отклоняются от демократических стандартов, которым пытались обучать другие государства, включая Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейцы не должны так делать. Они сами выходят за стандарты того, что они называют, и всегда называли, демократией», — сказал Песков на брифинге, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к давлению на Вулина со стороны ЕС.

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Напомним, вице-премьер Сербии Александар Вулин твёрдо заявил, что ни при каких обстоятельствах его страна не вступит в войну с Россией ради получения места в Евросоюзе. По его мнению, создаётся ощущение, что единственным требованием для присоединения к ЕС является конфликт с Россией, учитывая примеры Украины и Молдавии. Вулин, к слову, резко критикует антироссийские санкции и выступает за их отмену.

Александр Юнашев
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